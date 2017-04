Nadal si Federer, adversari pentru a treia oara in 2017, in finala turneului Masters de la Miami!

Roger Federer, locul 6 ATP, s-a calificat in finala turneului de la Miami dupa unul dintre cele mai echilibrate jocuri disputate in cariera sa. Tenismenul elvetian l-a invins in semifinalele competitiei de la Key Biscayne pe Nick Kirgios in trei seturi, scor 7-6 (9), 6-7 (9), 7-6 (5), in trei ore si 10 minute!

In finala, Federer il va intalni pe rivalul si bunul sau prieten Rafael Nadal, locul 7 ATP, care a trecut de italianul Fabio Fognini, in doua seturi, scor 6-1, 7-5. Va fi o reeditare a finalei din 2005, castigata in cinci seturi de Federer.

Roger Federer si Rafael Nadal au fost adversari pana in prezent de 36 de ori. Spaniolul s-a impus in 23 de meciuri, iar elvetianul in 13. In ultimele trei confruntari, invingator a fost Federer: in finala la Basel in 2015, in finala la Australian Open in 2017 si in optimi la Indian Wells in 2017.

Finala dintre Roger Federer si Rafael Nadal va avea loc duminica noaptea, de la ora 22:00 – ora Romaniei.

Statistica rivalitatii celor doi:

Meciuri pe zgura: 13-2 pentru Nadal

Hard: 9-9

Hard Outdoor: 8-4 pentru Nadal

Hard Indoor: 5-1 pentru Federer

Iarba: 2-1 pentru Federer

Finale: 14-8 pentru Nadal

Meciurile cel mai bun din cinci seturi: 11-4 pentru Nadal

Meciurile cel mai bun din trei seturi: 12-9 pentru Nadal

Tie-break-uri: 11-10 pentru Nadal.

Roger Federer vs Rafael Nadal, istoricul intalnirilor directe:

Miami, 2004: 6-3, 6-3 pentru Nadal (durata meci 1h 10min)

Miami, 2005: 2-6, 7-6(4), 7-6(5), 6-3, 6-1 pentru Federer (3:43)

Roland Garros, 2005: 6-3, 4-6, 6-4, 6-3 pentru Nadal (2:47)

Dubai, 2006: 2-6, 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:53)

Monte Carlo, 2006: 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(5) pentru Nadal (3:50)

Roma, 2006: 6-7(0), 7-6(5). 6-4, 2-6, 7-6(5) pentru Nadal (5:05)

Roland Garros, 2006: 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) pentru Nadal (2:58)

Wimbledon, 2006: 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3 pentru Federer (2:58)

Turneul Campionilor, 2006: 6-4, 7-5 pentru Federer (1:53)

Monte Carlo, 2007: 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:35)

Hamburg, 2007: 2-6, 6-2, 6-0 pentru Nadal (1:55)

Roland Garros, 2007: 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 pentru Nadal (3:10)

Wimbledon, 2007: 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 pentru Federer (3:45)

Turneul Campionilor, 2007: 6-4, 6-1 pentru Federer (0:59)

Monte Carlo, 2008: 7-5, 7-5 pentru Nadal (1:43)

Hamburg, 2008: 7-5, 6-7(3), 6-3 pentru Nadal (2:52)

Roland Garros, 2008: 6-1, 6-3, 6-0 pentru Nadal (1:48)

Wimbledon, 2008: 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 pentru Nadal (4:48)

Australian Open, 2009: 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 pentru Nadal (4:32)

Madrid, 2009: 6-4, 6-4 pentru Nadal (1:26)

Madrid, 2010: 6-4, 7-6(5) pentru Nadal (2:10)

Turneul Campionilor, 2010: 6-3, 3-6, 6-1 pentru Federer (1:37)

Miami, 2011: 6-3, 6-2 pentru Nadal (1:18)

Madrid, 2011: 5-7, 6-1, 6-3 pentru Nadal (2:36)

Roland Garros, 2011: 7-5, 7-6(3), 5-7, 6-1 pentru Nadal (3:40)

Turneul Campionilor, 2011: 6-3, 6-0 pentru Federer (1:00)

Australian Open, 2012: 6-7(5), 6-2, 7-6(5), 6-4 pentru Nadal (3:42)

Indian Wells, 2012: 6-3, 6-4 pentru Federer (1:31)

Indian Wells, 2013: 6-4, 6-2 pentru Nadal (1:24)

Roma, 2013: 6-1, 6-3 pentru Nadal (1:08)

Cincinnati, 2013: 5-7, 7-4, 6-3 pentru Nadal (2:14)

Turneul Campionilor, 2013: 7-5, 6-3 pentru Nadal (1:19)

Australian Open, 2014: 7-6(4), 6-3, 6-3 pentru Nadal (2:24)

Basel, 2015: 6-3, 5-7, 6-3 pentru Federer (2:03)

Australian Open, 2017: 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 pentru Federer (3:37)

Indian Wells, 2017: 6-2, 6-3 pentru Federer (1:08)

Miami, 2017 –