Mai in gluma, mai in serios, Reghecampf a dezvaluit cum ar vrea FCSB s-o invinga pe Dinamo, in etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1, in conferinta de presa pe care a sustinut-o sambata, alaturi de Mihai Stoica, directorul sportiv.



„Fiecare meci este decisiv. Daca noi facem un pas gresit si Viitorul castiga, distanta se mareste. Eu cred ca dupa etapa a 5-a din play-off putem sa facem analize, acum e inca devreme. Mai sunt multe meciuri. Important e sa nu gresesti. si un punct e bun, dar important e sa nu pierzi. Se pot intampla foarte multe lucruri pana la final.

E un meci special pentru mine, dar noi nu putem influenta foarte mult ce se intampla pe teren. Jucatorii sunt cei care ne decid noua soarta! Noi ii pregatim, discutam cu ei, dar cand se intra pe teren, jucatorii decid totul. Eu vreau sa castigam dintr-o greseala a lui Filip, sa-si dea autogol sau sa faca un 11 metri si noi sa batem!„, a spus Reghecampf.