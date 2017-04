FC Brasov s-a impiedicat la Balotesti, scor 2-2, dupa un meci in care „Stegarii” au condus cu 2-0 la pauza. In final, ilfovenii au reusit sa egaleze si sa obtina un punct mare in lupta pentru evitarea retrogradarii.



„Din pacate pentru noi, meciul are doua reprize. Ne-am vazut castigatori la pauza si fotbalul ne-a pedepsit!

Au jucat pe o prima de 500 de euro pt doua meciuri, cu UTA si Timisoara, bani pe care i-au porimit din partea unui om de afaceri din oras.”, a spus oficialul, dupa terminarea partidei.

Administratorul judiciar al clubului a vorbit si despre banii pe care Gigi Becali ii mai are de dat, in urma transferului mijlocasului Chipciu la Anderlecht. Conform spuselor lui Vasile Dochita, Camera Nationala de Solutionare a Litigiilor (CNSL) din cadrul Federatiei Romane de Fotbal urmeaza sa dea un verdict favorabil echipei de la poalele Tampei.

„O sa ne primim banii de la domnul Becali, sunt sigur, dar nu stim cand! Trebuie sa se dea motivarea acum, pentru ca noi am castigat. Vrem sa jucam toate meciurile care au mai ramas de disputat din acest campioanat. Din acest bani nu se va atinge nimeni, pentru ca primordial va fi sa achitam salariile la toata lumea din club.”, a declarat Dochita, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.