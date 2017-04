Vicepresedintele Academicii Clinceni, Vali Budeanu, a vorbit despre infrangerea pe care echipa ilfoveana a suferit-o la Suceava, scor 2-0 pentru Foresta, ambele goluri venind pe final, primul dintr-un penalty suspect.



„Am vrut sa castigam dar n-am putut. A fost un penalty inexistent, iar jucatorii erau nervosi si au dorit sa iasa de pe teren. Noi, pe marginea terenului, le-am comunicat sa nu faca aceasta prostie si sa-si vada de joc mai departe. Am primit apoi si golul doi, in prelungiri si asta a fost.

Dupa cum s-a jucat, nu meritam sa castigam, dar nici sa pierdem!

Trebuie sa ne revenim cat mai repede, chiar daca nu avem presiunea rezultatelor, dar locul din clasament nu ne onoreaza. Jocul nu ne avantajeaza, dar vom discuta cu antrenorul sa vedem ce se poate indrepta.”, a declarat Budeanu, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.