Valeriu Iftime, finantatorul formatiei FC Botosani, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre victoria obtinuta in fata echipei ASA Targu Mures.

„Leo l-a pupat parinteste (n.r. pe Golofca) si toate necazurile s-au topit. Acum este o stare de prietenie si de liniste la echipa. Leo e un antrenor foarte bun si eu stiam ca am nevoie de el.

Nu pot sa spun ca sunt multumit, pentru ca aseara nu a fost un meci exceptional. E prima echipa care ne-a pus la punct in prima repriza, dupa Steaua.

E adevarat ca nu-mi convine ca suntem in play-out, dar am pierdut multe puncte in momente nepotrivite. Important este ca exista motivatie, exista suspans.

Cred ca trebuie sa avem un stadion frumos si cred ca Botosaniul merita sa aiba o echipa in Liga I, care sa fie respectata, dar mai avem de muncit. Istoria se face cu efort, cu inteligenta.”, a declarat Valeriu Iftime, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.