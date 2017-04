Helmuth Duckadam a implinit sambata, varsta de 58 de ani si a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciul Stelei impotriva rivalei, dar si despre cea mai frumoasa aniversare de pana acum.

„Cred eu ca pana la urma se va rezolva aceasta problema.”, a declarat Helmuth Duckadam in privinta schimbarii denumirii Stelei.

„Sunt neaparat necesare cele trei puncte, pentru ca in cazul in care nu le obtinem sansele la titlu vor scadea foarte mult. Eu cred ca maine nu vom avea surprize in a obtine acele trei puncte, avand in vedere ca suntem mai odihniti decat Dinamo.

E cazul sa ne luam revansa si sa abordam campionatul cu sanse reale la titlu.

Cea mai fericita aniversare este astazi, pentru ca am in mare, cam tot ce imi doresc. Asta e cea mai mare satisfactie si bucurie, sa fii multumit cu ceea ce ai.” , a declarat Helmuth Duckadam, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.