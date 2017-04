Foresta nu mai reusise victoria in Liga 2 de la inceputul lunii octombrie 2016, cand a invins pe CS Mioveni, in fata propriilor suporteri. De atunci, echipa suceveana a disputat 11 meciuri oficiale fara sa mai cunoasca gustul victoriei. Aceasta a venit, in cele din urma, in etapa a 27-a, 2-0 cu Academica Clinceni.



„Am castigat un joc pe care l-am controlat in totalitate, chiar daca golurile au fost marcate pe final. Sper ca in urmatoarea saptamana sa vina la baieti restantele, care nu sunt foarte mari, iar ei sa poata petrece linistiti Pastele in familie.”, a declarat Tudoreanu, in cadrul emisunii „Fotbal la matineu”.