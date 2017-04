CS Balotesti a reusit o remiza foarte importanta in lupta pentru evitarea retrogradarii, 2-2 in fata echipei FC Brasov. dupa ce la pauza „stegarii” aveau un avantaj de doua goluri. Despre acest meci a vorbit antrenorul echipei ilfovene, Augustin Calin.



„Nu ne-am pierdut increderea, asta este secretul. Chiar daca ne-am vazut condusi cu 2-0, la pauza am vorbit cu jucatorii si ne-am propus sa fortam lucrurile pe teren pentru a marca macar un gol. Pana la urma am marcat de doua ori si, cel mai important, am reusit sa nu mai primim gol.

Sigur, ne ajuta si faptul ca am cam scapat de grijile retrogradarii si asta ne face sa avem un elan mai mare in joc.

Ma declarat multumit de ceea ce am reusit pana acum, in special de spiritul de echipa pe care l-am gasit la Balotesti.”, a declarat Calin, in cadrul emisiunii „Fotbal la matineu”.