Danut Perja s-a despartit de Foresta Suceva! Echipa se va desfiinta daca nu se gasesc 300 de mii de lei!

Dupa ce asta iarna a fost parasita de directorul executiv Dorin Goian, Foresta a ramas incepand de miercuri si fara directorul sportiv Danut Perja, informatie confirmata de Andrei Ciutac, presedintele Consiliului de Administratie al gruparii sucevene.



„Directorul sportiv Danut Perja a solicitat in cursul zilei de miercuri rezilierea de comun acord a contractului cu Foresta Suceava. Doresc sa ii multumesc pentru toata sustinerea si pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat in toata aceasta perioada si ii doresc mult succes in continuare”,a declarat Andrei Ciutac.

Danut Perja a venit pe Areni vara trecuta, pentru a face echipa cu Dorin Goian si Andrei Ciutac, insa trioul de conducere al clubului s-a spart mult mai repede decat era anticipat.

„Cu parere de rau anunt ca mi-am reziliat contractul cu Foresta. Am mai avut discutii pe aceasta tema si in iarna, dupa demisia lui Dorin Goian. Atunci am hotarat insa sa raman pentru a-mi duce contractul pana la capat. A fost o perioada grea, in care am incercat sa supravietuim doar cu banii de la sponsori. Am tot asteptat sa vad o schimbare, insa nu a venit nimeni langa noi sa ajute. Am ajuns la capatul puterilor, am incercat sa ne descurcam, sa o scoatem la capat, insa este foarte greu de sustinut o activitate in care sunt foarte multe cheltuieli zilnice, atat cu echipa mare, cat si cu grupele de juniori. Am venit la Suceava cu ganduri mari, sa fac multe, dar atat am putut, pentru ca, pana la urma, totul se rezuma la bani. La un moment dat am incercat chiar sa-mi conving familia sa ne mutam la Suceava, increzator fiind ca putem face lucruri marete aici. Din pacate, n-a fost sa se intample asa, iar acum voi face cale-ntoarsa la Bucuresti”, a declarat Danut Perja, citat de monitorulsv.ro

Acesta trage un nou semnal de alarma si anunta ca situatia financiara la gruparea suceveana este una critica, echipa aflandu-se in pragul colapsului.

„Sper sa se gaseasca cineva care sa ajute echipa in ceasul al doisprezecelea, pentru ca datoriile nu sunt mari, in jur de 300.000 de lei. Imi pare rau de jucatori, deoarece, daca nu va interveni cineva rapid sa salveze echipa, multi dintre ei vor ramane pe drumuri. Cum am mai spus, fara bani este imposibil de facut fotbal. Eu am fost baiat deschis, am incercat sa colaborez cu toata lumea. Ce a depins de mine am facut. Din pacate ne invartim intr-un cerc vicios. Cred ca si legislatia este foarte proasta in acest domeniu, ne ingradeste desfasurarea activitatii foarte mult, iar daca nu se va interveni de la cel mai inalt nivel in aceasta problema, in perioada urmatoare vor disparea multe echipe sportive din Romania. in ce ma priveste, doresc sa multumesc tuturor celor cu care am colaborat, sponsorilor, dar si autoritatilor locale, carora le cer sa vina si mai aproape de fotbalul sucevean”, a marturisit fostul oficial al Forestei.