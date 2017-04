Echipa de handbal feminin a clubului CSM Bucuresti va avea un nou antrenor, incepand din vara acestui an.

Helle Thomsen, daneza in varsta de 46 de ani, a semnat un contract valabil pe 2 ani, pana in vara lui 2019. Ea va continua sa pregateasca si echipa nationala a Olandei, colaborare pe care a inceput-o in 2016, reusind sa obtina medalia de argint la Campionatul European din 2016.



Helle Thomsen si-a inceput cariera de antrenoare la Team Tvis Holstebro, insa primele rezultate notabile le-a obtinut cu FC Midtjylland (In perioada 2012-2016: 2 titluri de campioana a Danemarcei, Cupa Danemarcei si Cupa EHF). Prima sa medalie obtinuta, la nivel de echipe nationale, a fost cu echipa Suediei (bronz la Campionatul European din 2014).

„Sunt mandra ca unul dintre cele mai bune cluburi din Europa m-a dorit. Sunt nerabdatoare sa fiu pe banca CSM Bucuresti, incepand cu sezonul urmator, si sa incep un nou capitol in Romania, sa devin parte a handbalului bucurestean si a celui romanesc.”, a declarat Helle Thomsen.

Sursa: Dolce Sport