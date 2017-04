Cosmin Contra a vorbit in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului din play-off contra rivalei Steaua, marturisind ca nu este nemultumit de prestatia jucatorilor de pana acum, iar in ceea ce il priveste pe Patrick Petre, tehnicianul a declarat ca il are in vedere pentru a-l indruma.

„Ma asteptam la o relaxare din partea jucatorilor dupa ce-au avut trei meciuri cu sabia deasupra capului, fiind obligati sa ajunga in play-off. Nu sunt nemultumit de jucatori, dar e normala si aceasta relaxare. Ei stiu foarte bine ca daca ne relaxam e foarte greu sa castigam meciuri impotriva unor echipe foarte bune. Ne trebuie agresivitate, concentrare. Eu sunt realist si toate echipele sunt foarte bune.

Lui Patrick i-am atras atentia si incerc sa-l duc pe un drum bun. Atat el, cat si resul jucatorilor si-au schimbat atitudinea dupa acel incident. El e un copil talentat, poate cel mai talentat pe care l-a dat Dinamo in ultimul timp. Cat timp sunt aici vreau sa-l duc pe drumul cel bun si sa nu irosim un talent al clubului Dinamo. Nu sunt deloc suparat pe el ca a ratat acel penalty din meciul cu Craiova, chiar daca el a venit si a cerut sa execute. Nu sunt suparat nici pe el, nici pe Spataru.

Nu e deloc usor cand intram intr-o pasa in care nu marcam, nu e deloc usor sa inscriem. in ultima perioada au jucat toti atacantii pe care i-am avut in lot, dar n-au reusit sa marcheze. Avem jocuri din trei in trei zile, vom incerca mental, prin multe discutii, sa deblocam jucatorii. Trebuie sa castigam cat mai multe puncte pe viitor, iar la final sa vedem unde ne vom clasa”, a declarat Contra, potrivit DolceSport.