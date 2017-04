FC FCSB – FC Dinamo isi va consuma duminica seara, de la 20:30, in etapa a 3-a din play-off-ul Ligii 1, primul episod. Antrenorul echipei oaspete, Cosmin Contra, a sustinut o conferinta de presa in care a prefatat duelul cu echipa antrenata de finul sau, Laurentiu Reghecampf.



„Un meci important maine seara, dupa aceasta eliminare din cupa greu de digerat. Ne asteapta un derby si dupa doua egaluri e clar ca maine trebuie sa castigam, pentru a avea sanse de a ne mai lupta pentru primele locuri. A fost o saptamana grea. incercam sa recuperam fizic si mental jucatorii, pentru a ne putea prezenta cat mai bine in fata Stelei. Speram sa ne ridicam la inaltimea unui derby.

Nu pleaca nimeni dupa derby. Important e ca maine sa rezolvam aceasta problema, ca nu marcam gol. Am analizat foarte bine ce am facut in meciul cu Craiova. Vom incerca sa ne cream cat mai multe ocazii.

La un derby e foarte usor pentru un antrenor sa motiveze jucatorii. Oricarui jucator ii place sa joace un astfel de meci.

Eu nu sunt pe deplin nemultumit de jucatori. Ei si-au dorit in fiecare meci sa castige. Relaxarea asta e normala, dupa tensiunea pe care am trait-o in acele meciuri dinainte de play-off. Va fi un derby tensionat, ambele echipe vor juca la limita regulamentului. Derby va fi intotdeauna, indiferent de denumiri„, a declarat Cosmin Contra, in conferinta de presa.