Sorin Raducanu, fost atacant in Liga I si canditat conducerea Federatiei Romane de Fotbal, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia fotbalului romanesc si a echipei nationale, oferind un dialog savuros cu moderatorul emisiunii „Liga de weekend”, Narcis Drejan.

„Eu candidez la federatie pana la moarte sau pana se va face dreptate in fotbalul romanesc. Burleanu este ales ilegal.

In jocul de fotbal primeaza relatiile de joc. Ma doare inima sa ii dau dreptate lui Daum, dar nu am ce sa fac. Relatiile de joc se castiga in timp. Din punctul asta de vedere, ii dau dreptate, ca nu a avut timp. El schimba sistemul de joc, pentru ca incearca diverse sisteme, cand nu merge unul, incearca altul.

Cea mai mare pata a fotbalului romanesc este conducerea din 5 martie 2014.”, a declarat Sorin Raducanu, in cadrul emisiunii „Liga de weekend”.

ASCULTA INTEGRAL

