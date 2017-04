Aducerea suedezului Johansson l-a facut pe Aurelian Rosca sa se desparta de CSM Bucuresti!

Aurelian Rosca s-a despartit pe cale amiabila de campioana si detinatoarea Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM Bucuresti, echipa urmand a fi condusa pana la finalul sezonului de suedezul Per Johansson, adus in urma cu cateva zile pe post de consultant tehnic.



Aurelian Rosca a sosit la CSM Bucuresti in urma cu aproape cinci luni, inlocuindu-l atunci in functie pe danezul Jakob Vestergaard. Rosca a dus echipa pana in sferturile Ligii Campionilor, unde CSM se va duela, in 7 si 15 aprilie, cu FTC Budapesta, si a castigat al treilea titlu de campioana nationala.

Conducerea clubului a dorit insa o ”intarire” a departamentului tehnic inaintea dublei cu FTC si l-a adus, in calitate de consultant tehnic, pe suedezul Per Johansson, care a condus nationala Suediei (argint la CE din 2010).

In urma mutarii, Aurelian Rosca a decis sa nu mai continue la CSM, oficiali ai gruparii din Capitala confirmand, pentru News.ro, ca despartirea a avut loc pe cale amiabila, iar contractul antrenorului, valabil pana in 30 iunie, nu va fi suportat in continuare de catre club.