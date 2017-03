Unul dintre organizatorii Pegas Duatlon Buftea, ACUM, in studioul Sport Total FM

Cosmin Rogoveanu, vicepresedintele asociatiei organizatoare “Pegas Duatlon“ si Bogdan Ionita, reprezentant al FR Triatlon, vor fi prezenti, vineri, in studioul Sport Total FM, in calitate de invitati ai emisiunii „Fluier final”, moderata de Narcis Drejan.



Detalii despre Pegas Duatlon Buftea 2017 AICI

C.R: „In 2014 cautam in loc pentru un triatlon, iar cei din Buftea s-au oferit sa ne ajute si asa a luat nasterere concursul, care s-a vrut cumva un test pentru a repgati cumva triatlonul. Pentru bufteni exista o reducere de 50% pentru acest concurs, asa au stat lucrurile in fiecare an.

Numarul participantilor a fost in continua crestere. In acest an ne asteptam sa avem un numar dublu fata de editia trecuta, adica peste 400 de participanti.

La ora aceasta, taxa este de 150 de lei, dar ea a fost mai mica la inceputul anului. Vom avea un numar sporit de arbitri, iar FR Triatlon ne ajuta in acest sens.”

B.I: „Eu reprezint comisia de sportivi amatori. Romania nu are un triatlonist profesionist. Federatia se concentreaza pe nivelul de copii si de acolo spera sa scoata un niste profesionisti in viitor. Ciprian Balanescu este cel mai bun sportiv al nostru la triatlon, dar el nu mai poate ridica stacheta, are peste 30 de ani.

Un triatlonist adevarat, profesionist, trebuie sa provina dintr-un inotatar de mare performanta, cel putin campion national. Nu poti sa spui ca te-ai apucat de triatlon la 18-20 de ani. De la 7 ani trebuie sa incepi cu inotul daca vrei sa fii triatlonist.

Triatlonul este un sport destul de scump, iar tinerii au nevoie de ajutorul parintilor pentru echipament, pentru antrenamentele in bazinele de inot etc.”