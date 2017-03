Robert Ilyes traieste a 3-a tinerete!

Robert Ilyes a implinit luna trecuta 43 de ani. Nu s-ar spune, daca il vezi in sala de forta sau la antrenamentele pe care le face cot la cot cu elevii sai. Sau colegii sai, mai bine zis, pentru ca Ilyes este antrenor principal, dar si jucator la FK Miercurea Ciuc, echipa din orasul sau natal.



Dupa ce a condus echipa catre promovarea in liga a 3-a, in 2014, fostul international este foarte aproape sa aduca in premiera gruparea harghiteana in liga secunda la 113 ani de la infiintarea clubului! FK Csikszereda este pe primul loc in seria C1 din liga a III-a.

Ilyes este cel mai varstnic marcator din istoria primelor trei ligii la 42 ani si 9 luni.

„As vrea in liga a 2-a ca jucator, dar un singur meci as vrea sa joc, daca ne ajuta si Dumnezeu. Sa promovam si sa joc ultimul meci in fata propriilor suporteri. si vreau sa ma retrag cu fruntea sus!”

Academie de fotbal la Miercurea Ciuc

in urma cu 3 ani si jumatate, FK Miercurea Ciuc (FK Csikszereda in maghiara) punea bazele parteneriatului cu celebra Academie Puskas, din Ungaria. Modelul maghiar a prins extraordinar de repede si FK Csikszereda are deja jucatori in nationalele de juniori si tineret ale Ungariei. Ciucanii au intrat si in atentia FRF de curand, iar Felix Grigore (managerul de competitii) a vizitat baza de milioane de euro din secuime in cautare de potentiali jucatori pentru loturile de juniori ale Romaniei.

„La juniori deja suntem foarte cunoscuti. Avem echipa in elita, la U 17 suntem intre primii 4 in Cupa Romaniei. Sistemul nostru se bazeaza pe subcentre, si avem subcentre in 9 orase. Deci cand vorbim despre Miercurea-Ciuc, noi vorbim despre o baza de 600.000 de oameni, pentru ca avem baze de la Reghin pana la Cluj-Napoca. Acolo, copiii tot dupa sistemul nostru fac antrenamentele si cei mai buni ajung la 14 ani aici, la noi. Deci vorbim despre un sistem care nu este bazat pe un singur oras„, a spus presedintele clubului harghitean, Szondy Zoltan.

Robert Ilyes este implicat trup si suflet la echipa din orasul natal. Acesta a investit din banii sai, castigati din fotbal, intr-un teren sintetic de antrenament acoperit cu balon. „Eu cand m-am intors, cand m-am retras din prima liga, am inceput efectiv de la zero. Am facut anunturi pentru toate grupele de varsta de copii, am facut o selectie mare si in imprejurimile orasului. Acum, numai in clubul nostru, sunt 400 de copii care practica fotbal. Numai fotbal, nu mai vorbim si de celelalte sporturi care mai sunt. Efectiv, am atras multi copii in jurul nostru. Iar clubul este in dezvoltare, pot sa spun ca in 2-3 ani o sa avem si succese mult mai mari pe plan national„, este increzator Ilyes.

Se cauta un nou Boloni, Selymes sau Emerich Jenei

Daca FK Csikszereda a devenit deja o pepiniera pentru nationalele Ungariei, presedintele gruparii ciucane spune ca ar fi onorat ca echipa sa sa produca jucatori si pentru nationalele Romaniei. De-a lungul anilor mai multi jucatori cu radacini maghiare au facut istorie pentru Romania, cei mai cunoscuti reprezentanti fiind Ladislau Boloni, Tubor Selymes si Emerich Jenei. „Recent am fost vizitati aici, de la competitii, domnul Felix Grigore si mi-a pus intrebarea cum stam cu nationalele Romaniei. Ar fi o onoare sa ajunga cativa jucatori de la noi si in nationalele U15, U16 sau U17 ale Romaniei, dar primul pas trebuie facut de catre dansii„, este concluzia oficialului ciucan.