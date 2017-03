Marius Lacatus crede ca noua echipa de fotbal a Armatei va avea drept de participare in prima liga si ofera exemple din Europa, unde mai multe cluburi cu implicare guvernamentala au acces la competitiile europene.



Lacatus spune ca afirmatiile facute de Marius Mitran la Sport.ro nu sunt cele mai inspirate.

„Am vorbit cu oameni din Minister si stiu ca palmaresul este la club, pana in 2002. Ce spune domnul Mitran ma intereseaza mai putin. Nu cred ca e problema Lgii sa vorbeasca de palmaresul unei echipe. Cred ca sunt alte probleme mai importante de care sa se ocupe Liga. Normal ca LPF isi apara un membru. Nu cred ca e cazul unui proces separat pentru palmares.

Cred ca in cel cu marca e inclus si palmaresul. Eu tind sa-l cred pe Ionut Lupescu, nu pe Marius Mitran. Lupescu lucreaza la UEFA. Si juristul FRF a spus ca am avea dreptul sa jucam in Liga 1. Asa putem sa spunem ca s-a facut o greseala si cu Gazprom, care e sponsor Champions League. Si Partizan Belgrad apartine de un minister si joaca in prima liga din Serbia si in cupele europene„, a spus Lacatus la Dolce Sport.