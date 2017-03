Eliminarea din Cupa Romaniei in fata Astrei, scor 1-3, nu l-a suparat atat de tare pe Gica Hagi cat l-au suparat discutiile din jurul nationalei din ultima perioada. „Regele” a anuntat la finalul meciului din „sferturi” ca nu va mai antrena niciodata echipa nationala Romaniei, dar nu va spune nu unei eventuale oferte din strainatate.



Totusi, Hagi spera intr-o schimbare de proiect la nationala, dar s-a declarat profund dezamagit de ceea ce a aratat echipa sub comanda neamtului Daum..

„Nu sunt interesat de echipa nationala, doresc fotbalului romanesc sa faca performanta, sa ajunga pe cele mai inalte culmi, nu imi doresc postul sa fiu la echipa nationala si nu o sa mai antrenez nationala niciodata. Ii las pe altii sa fie si atat. Petrescu am vazut ca e in joc de glezne, e meseria lui. Eu cu Popescu m-am retras din orice joc. Eu sunt competitiv, eu am destramat intotdeauna. Unde am fost, am destramat, totul a fost o ruina si s-a dus in jos unde am existat eu„, a declarat Hagi la Dolce Sport.

„O sa imi caut, nu am spus la ce nationala voi antrena, cred ca o sa antrenez o nationala si o echipa mare de club din Europa, dar nu nationala Romaniei, ca sa nu presionez pe nimeni. Eu stiu un lucru, ca se foloseste numele de Romania„, a mai spus Hagi.