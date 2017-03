Hagi a decis sa nu mai vorbeasca pentru o perioada nedeterminata! Vezi comunicatul

Gica Hagi a anuntat ca a decis sa intre in silenzio stampa, incepand de acum el urmand a discuta cu presa numai despre echipa sa, FC Viitorul.



„Regele” sustine ca au existat interpretari gresite ale comentariilor lui de pana acum, motiv pentru care a hotarat sa nu mai ofere motive de cearta.

„Avand in vedere ca orice opinii/ pareri pe care le am despre fotbalul romanesc sau colegi sunt considerate atacuri, intepaturi, interpretate ca as avea anumite interese etc. am luat decizia ca cel mai bun lucru pe care sa-l fac pe o perioada nedeterminata este sa nu mai vorbesc.

In continuare raman deschis comunicarii cu dumneavoastra, insa doar despre proiectele in care sunt implicat. Totodata, va transmit foarte clar ca nu vizez vreo functie administrativa sau tehnica legata de destinele fotbalului romanesc.

Pe viitor, sper sa avem parte si sa ne bucuram impreuna de succesele loturilor nationale ale Romaniei, creand o noua generatie care sa aiba performante si rezultate mai bune ca ale generatiei noastre„, a transmis Hagi prin intermediul unui comunicat.