Florentino Perez a facut o mutare ce ii va aduce sigur un nou mandat la Real: l-a convins pe Raul sa revina pe Bernabeu!

Fostul mare golgheter al Realului, Raul Gonzalez, se va intoarce pe Santiago Bernabeu, la clubul in tricoul caruia a cunoscut gloria. Acesta va ocupa o functie oficiala, noteaza jurnalistii spanioli.



Raul se intoarce la Real Madrid dupa 7 ani in care a stat departe de club, anunta cotidianul spaniol Marca. Jurnalistii iberici au aflat ca fostul mare atacant a fost in sfarsit convins de Florentino Perez, cel care a mai incercat si in trecut sa-l readuca intr-o pozitie oficiala.

Astfel, Raul ar urma sa preia rolul pe care Zinedine Zidane il avea la club inainte sa devina antrenorul primei echipe.

Dupa despartirea de Real Madrid, Raul a mai jucat in Germania, Qatar si Statele Unite.

Acesta isi va pastra si rolul de comentator al unei importante televiziuni.