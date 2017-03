Vasile Stanga, managerul general al echipei de handbal masculin, CSA Steaua, a vorbit despre contraperformanta handbalistilor antrenati de Ovidiu Mihaila, ratarea play-off-ului in Liga Zimbrilor. Mai mult, ros-albastrii urmeaza sa se lupte pentru evitarea barajului, alaturi de Suceava si Focsani, toate trei fiind despartite de trei puncte in clasament. Pana atunci, in ultima etapa a sezonului regulat, Steaua se va duela cu Dinamo, in Sala Polivalenta din „Stefan cel Mare”, vineri, de la ora 18:00.



„Ne asteapta un derby de orgoliu, pentru ca s-au dus toate sansele pentru play-off, dupa ce am pierdut la Calarasi. Vom juca in play-out.

Pentru la anul, vrem sa facem o echipa competitiva, sa aducem jucatori mai de valoare care sa ne ajute sa prindem un loc de cupa europeana, ca despre titlu nu putem vorbi, dar va fi un campionat interesant. Problema handbalului nostru e ca sponsorii nu mai vin, nu-i intereseaza. Vin daca e, dar pe linie politica, de afaceri sau de amicitie.„, a spus Stanga, revenit la Steaua, in februarie, dupa o pauza de 10 ani.

Fost la CSM Bucuresti, in pozitia de sef al sectiei de handbal, Stanga a vorbit si despre noul antrenor al echipei de handbal, campioana europeana in exercitiu, sudezul Per Johansson, fost la nationala feminina a Suediei, in urma cu doua cicluri olimpice.

„La CSM Bucuresti, sudezul va fi antrenorul echipei. E unicat in handbalul mondial, pentru mine. Probabil ca se merge pe ideea ca daca merge, merge si toata lumea va fi multumita. Nu stiu in capul cui se vor sparge oalele daca nu va merge. Eu nu vad cum poate schimba jocul acest om. Poate ca jucatoarele sudeze au vrut sa-l schimbe pe Rosca, nu stiu … Din ce stiu, el a fost adus pentru un meci, cel cu Ferencvaros. Am inteles ca antrenoarea Olandei ( n.r – Helle Thomsen) e gata sa semneze, s-a batut palma cu ea, daca vom pierde. Altfel, suedezul va ramane si pe mai departe.

Dupa mine, chiar daca se va califica in Final Four, nu cred ca mai pot emite pretentii la trofeu. Dar la anul va incerca sa castige, pentru ca o vor avea pe Neagu, cele doua jucatoare de la Larvik si ce urmeaza sa mai vina.