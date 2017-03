Una dintre fostele glorii ale clubului din „Stefan cel Mare”, Claudiu Viscovici a vorbit despre jocul lui Dinamo, eliminata din Cupa Romaniei, de Craiova, la loviturile de departajare, dar si despre noua denumire a Stelei, care va juca cu echipa lui Cosmin Contra, pentru prima data, sub denumirea de FC FCSB.



„Oficial, e un nou derby, dar nu cred ca schimba cu ceva acest nume FCSB. Tot Steaua e! Probail ca daca echipa isi va pastra acest nume de acum, brandul de Steaua se va pierde … Sa vedem ce se va intampla la vara, cand patronul echipei a zic ca va reveni la numele de Steaua. In Romania e posibil orice!

Azi e ultima zi in care Dinamo trebuie sa depuna actele pentru modernizarea stadionului, iar pana la aceasta ora nu se aude nimic. Asta e ingrijorarea mea, nu FCSB.

Dinamo a jucat altceva in primele 3 jocuri, mi-a placut. Acum vad ca si-a revenit la jocul de pana sa vina Contra! Asta e, nu conteaza antrenorul, e clar, astia sunt jucatorii luati de la solduri, mana a doua, a treia”, a declarat Vaiscovici, in cadrul emisunii „Executii in direct”.