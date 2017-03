CSA Steaua a invins campioana si liderul Ligii Nationala, CS Dinamo Bucuresti, in ultima etapa a sezonului regulat!

CSA Steaua Bucuresti, fara nicio sansa la play-off, a invins campioana CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 29-24 (14-14), vineri, in „Stefan cel Mare”, in etapa 26 din Liga Nationale de handbal masculin, ultima a sezonului regulat.



In clasament, Dinamo a terminat sezonul regulat pe primul loc, cu 62 puncte, urmata de AHC Potaissa Turda, 53 puncte, CSM Bucuresti, 49 puncte (23 jocuri), HC Odorhei, 47 p (23 j), HC Dobrogea Sud, 44 p (23 j), etc. Steaua, care va evolua in play-out, ocupa locul 9, cu 29 puncte.