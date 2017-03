Comitetul Executiv al FRF a votat ca meciurile din Liga 2 si 3 programate in sambata dinaintea Pastelui sa fi devansate

Membrii Comitetului Executiv al Federatiei Romane de Fotbal au decis in sedinta de astazi, 30 martie, sustinuta la Casa Fotbalului, ca meciurile din campionatul Ligii 3 programate sa aiba loc in sambata dinaintea Pastelui, pe 15 aprilie, sa fie mutate cu o zi mai devreme, vineri, 14 aprilie, iar numai echipele care vor dori sa joace sambata vor trebui sa comunice acest lucru in scris catre FRF.



Totodata, si meciurile programate sambata, 15 aprilie, in etapa a 29-a a Ligii 2 au fost devansate cu o zi, pe 14 aprilie, insa cu exceptia celor trei jocuri care vor urma a fi televizate.

„Aproba cu unanimitate de voturi ca jocurile din Liga a 3-a programate initial in data de 15 aprilie 2017 sa fie programate in data de 14 aprilie 2017. in situatia in care ambele cluburi doresc sa desfasoare jocul sambata, 15.04.2017, acestea vor avea obligatia de a comunica acordul lor cu privire la desfasurarea jocului sambata.

Aproba ca etapa a 29-a din Liga a 2-a programata initial in data de 15 aprilie 2017 sa fie devansata in data de 14 aprilie, cu exceptia meciurilor televizate care se vor desfasura conform programarii stabilite impreuna cu detinatorii drepturilor TV„, suna decizia luata astazi de membrii CEx.