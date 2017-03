CFR Cluj ramane in insolventa! Tribunal a dat un nou termen

Iuliu Muresan a dezvaluit ca Tribunalul Cluj a respins cererea clubului CFR Cluj de iesire din insolventa, iar in cazul in care la noul termen va ramane aceeasi decizie, echipa nu va putea juca in cupele europene in sezonul urmator.



„Tribunalul ne-a respins cererea de iesire din insolventa si ne-a dat un nou termen in mai. Nu intelegem de ce s-a luat aceasta hotarare, atata timp cat noi am platit toti banii de la masa credala.

O sa cerem sa ni se dea un termen mai devreme. in cazul in care nu ni se va aproba, cade varianta de a juca in cupele eruopene inca din sezonul viitor, dar noi speram ca ni se va aproba, stiti cum este, speranta moare ultima„, a declarat presedintele echipei, Iuliu Muresan.

Clujenii sperau sa poata juca si in cupele europene din sezonul 2016-2017, dar sansele sunt mici, avand in vedere ca UEFA cere ca echipele sa iasa din insolventa cu un an inainte.

Cel mai probabil, clujenii vor juca in Europa incepand cu sezonul 2017-2018. CFR a intrat in insolventa in februarie 2015.