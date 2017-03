Mititelu spune ca are un document care clarifica lucrurile in ceea ce priveste identitatea juridica si sportiva a Universitatii Craiova, dar si a FC FCSB, fosta FC Steaua. Mititelu va publica luni actul pe pagina sa de Facebook.

”Mititelu o sa imi dea o hotarare din 1992 sau 1994, care obliga echipele departamentale sa se reorganizeze juridic, altfel nu mai joaca in cupele europene. Ei prin hotarare de guvern s-au transformat in asociatie, iar asociatia s-a transformat in societate pe actiuni. Ce treaba am eu cu Armata? Eu am legatura cu asociatia”, a spus Becali, la sport.ro, inainte ca Mititelu sa posteze mesajul pe Facebook.