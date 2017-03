Dinamo a pierdut calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, iar capitanul „cainilor” a marturisit ca aceasta eliminare este frustranta, avand in vedere faptul ca elevii lui Contra au jucat in avantaj numeric.

„E frustrant, fiindca am avut si un om in plus. Din pacate, nu am reusit sa gestionam avantajul si se pare ca nu am meritat sa ne calificam in aceasta seara. Asta e, acum a trecut si ne gandim la meciul de duminica, impotriva Stelei. E clar ca e o problema lipsa de eficacitate din atac. Ducem mingile in careu, dar nu reusim sa marcam. Sper sa fie ultimul meci in care nu am marcat si la urmatorul meci, cel cu Steaua, sa dam goluri.”

Intrebat daca pentru el eterna rivala este Steaua sau FCSB, dupa ultimele schimbari anuntate, fundasul stanga de la Dinamo a raspuns: „Nu ma intereseaza. Pentru mine sunt Steaua, dar nu ma intereseaza”.

Eliminata din Cupa Romaniei, Dinamo ramane in cursa pentru doua trofee: e calificata in finala Cupei Ligii si, cu o eventuala victorie in Eternul Derby, spera si la titlu.

„Se joaca, sunt multe echipe care se bat la campionat. Cred ca daca vom castiga vom reintra in lupta pentru titlu”, a mai precizat Steliano Filip.

Capitanul lui Dinamo le-a transmis un mesaj si fanilor, inaintea marelui meci cu Steaua: „Suntem cu totii suparati si sper sa ne revenim la meciul de campionat. Alaturi de ei am fost de neinvins”.

Sursa: Digi Sport