Simona Halep a explicat dupa partida impotriva Johannei Konta, de ce nu a reusit sa castige, marturisind ca si-a ajutat adversara.

VEZI DETALII DESPRE MECI

Totusi, sportiva s-a declarat multumita de parcursul sau, declarand ca jocul sau a fost mai bun decat cel de la Indian Wells.

„A fost, cred, un turneu bun, dupa atata pauza chiar am jucat bine, mult mai bine decat la Indian Wells. Sunt multumita de ceea ce am facut in aceste doua saptamani, sa zic asa, am muncit zi de zi. Sunt un pic suparata, bineinteles, am avut meciul in mana, dar a fost bine. Ea a jucat mai bine atunci, a fost mai puternica si a meritat sa castige.

Cred ca si la 5-4 am facut doua duble greseli. Am ajutat-o, i-am dat un impuls ca meciul nu e terminat in favoarea mea, in tie-break la fel. Asta a facut diferenta astazi, poate ca si lipsa meciurilor mele, lipsa de concentrare in momentele importante, dar a fost bine, e un meci cu un nivel ridicat, un meci de Top 10, jucatoarea cu care am jucat astazi este foarte buna si puternica. Are un serviciu foarte solid, puternic, primul serviciu foarte bun, insa am avut posibilitatea si am facut break-uri, dar a fost mai buna ea”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi Sport.