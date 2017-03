Simona Halep a avut niste neintelegeri cu antrenorul sau, intre seturile partidei din sferturile de finala ale turneului de la Miami, iar aceasta a recunoscut ca in relatia lor profesionala domina partea negativa a jucatoarei, insa, constanteanca promite sa corecteze acest lucru.

„Da, un pic m-am criticat, asa cum fac mereu, chiar si in teren, cand tot vorbesc ca nu am nimic cu nimeni din boxa mea sau din echipa mea, chiar le multumesc pentru sprijin si mereu sunt alaturi de mine, insa asa mi-e felul, ma lovesc un pic cam mult. Cred ca ar trebui sa ma incurajez in momentele respective si sa nu mai vorbesc atat de mult, insa lucrez la acest lucru, sunt mai bine decat inainte, acum continui si joc fiecare punct. inainte cedam la un moment dat. O sa lucrez la asta in continuare si cu siguranta voi fi mai bine in viitor.

Darren e mereu pozitiv, ma incurajeaza si uneori eu domin cu negativismul meu, ca asa ne este felul, sa zic, la romani. O sa incerc sa invat sa fiu mai pozitiva si cu siguranta ma va ajuta in momentele importante, ca si astazi. Are dreptate cand spune ca Miami a fost, practic, primul meu turneu din 2017, pentru ca ma simt suta la suta sanatoasa, nu am nicio durere”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi Sport.