Primele imagini cu Victor Becali in inchisoare! VIDEO

Au aparut primele imagini cu Victor Becali, dupa incarcerarea sa in Penitenciarul Poarta Alba.



Fostul impresar FIFA a fost condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in „Dosarul Transferurilor”. La putin peste trei ani de la decizia definitiva, varul lui Gigi Becali sustine ca se confrunta cu o adevarata „tortura psihica”, viata de dupa gratii fiind una extrem de complicata.

„Cea mai mare problema in penitenciar e cu eliberarea conditionata. Atunci se sufera cel mai mult! Aia este tortura, se poate numi totura psihica! Nu mi se mai da invoire si ca mi se spune ca am un alt dosar pe rol.

Pai si ce daca? Eu n-am fost acasa de un an si 4 luni. Mi se resping cererile si nici macar nu se motiveaza. Am fost sanctionat o data in 2014”, a spus Becali, intr-un interviu Romania TV.

