OFICIAL, s-a ales formula de calificare pentru Cupa Mondiala din 2026! CONMEBOL va trimite la turneul final 6 nationale din 10. Va fi un avantaj pentru Romania!

Era stiut faptul ca Gianni Infantino, presedintele FIFA, a reusit sa se tina de o promisiune din campania electorala, ridicand numarul echipelor care vor participa la Cupa Mondiala, de la 32 la 48. Astfel, primul Mondial care va suporta modificarea va fi cel din 2026, dupa ce, joi, FIFA Council – care este format din presedintele FIFA si presedintii tuturor forurilor continentale – a aprobat si numarul de echipe pe care fiecare confederatie in va trimite la turneul final.

Europa va avea 3 locuri in plus, adica 16 in loc de 13, ceea ce reprezinta o sansa in plus pentru nationalele de calibrul Romaniei. Avantajata cel mai mult va fi confederatia din America de Sud (CONMEBOL), care dupa noua schema va trimite nu mai putin de 6 nationale la CM. Asta in conditiile in care confederatia are 10 nationale participante in preliminarii. Practic, mai mult de jumatate din nationalele de pe continentul sud-american vor merge la Cupa Mondiala.

Iata cum au fost distribute cele 48 de locuri la CM:

Zona Asia: 8 echipe (4,5 pe vechiul sistem)

Zona Africa: 9 nationale (in loc de 5)

America de Nord, Centrala si Caraibe: 6 nationale (in loc de 3,5)

America de Sud: 6 in loc de 4,5

Europa: 16 in loc de 13

Zona Oceania: o reprezentanta trimisa direct (n.r. inainte aveau doar un loc la baraj)

Tara care va organiza Cupa Mondiala va fi calificata direct, dar o va face de pe un loc ce apartine confederatiei din care face parte. De exemplu, daca turneul final ar fi organizat de Spania, Europa ar ramane cu 15 locuri pentru calificari.