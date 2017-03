LPF a luat primele masuri dupa ce FC Steaua Bucuresti a devenit FC FCSB

Comitetul Executiv al FRF a votat schimbarea denumirii echipei FC Steaua Bucresti SA in FC FCSB SA, iar Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca, pana la o decizie clara si in privinta palmaresului, FCSB ramane continuatoarea Stelei.



In urma anuntului, LPF a luat deja masuri, iar pe site-ul oficial nu mai apare numele de Steaua, atat in clasament, cat si in program apare FCSB.

Primul meci pe care echipa lui Becali il va disputa sub noua denumire va fi chiar ceea ce a fost Derby de Romania timp de 68 de ani.

Confruntarea cu Dinamo e programata duminica seara, pe Arena Nationala, de la 20:30, in etapa a 3-a a play-off-ului.