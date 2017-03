Remus Chipirliu, atacantul echipei Juventus Bucuresti, a marcat sase goluri in victoria de la Clinceni, 7-0, si l-a egalat in clasamentul golgheterilor pe Attila Hadnagy, atacntul cavasnenilor de la OSK Sepsi, cei doi avand cate 25 de reusite. „Parca ne-am intors in comunism, in vremurile cand Camataru sau Mateut dadeau cate goluri trebuia pentru a castiga «Gheata de Aur»”, a fost reactia lui Hadnagy, pentru monitorulexpres.ro

„Pentru mine e un mare semn de antrebare meciul asta de la Clinceni. Nu vreau sa acuz pe nimeni, Doamne fereste, dar asa mi s-a parut mie acest meci. Imi amintesc ca dupa meciul cu noi, cei de la Academica spuneau ca-si vor da viata an meciul cu Juventus Bucuresti, ca e rivalitate mare intre cele doua echipe si ca liderului ii va fi foarte greu sa castige. Lucrurile au stat complet diferit, iar mie mi s-a parut ca cei de la Juventus nici macar nu au transpirat. Juventus e practic promovata, este cea mai an forma echipa si nu cred ca au nevoie de niciun ajutor„, a spus Hadnagy, care crede ca atacantul celor de la Juventus ar fi marcat si mai mult daca ar fi fost nevoie: „Parca ne-am antors in comunism, in vremurile cand Camataru sau Mateut dadeau cate goluri trebuia pentru a castiga «Gheta de Aur». Eu nu contest valoarea lui Chipirliu, e un atacant talentat, insa daca eu as fi avut un avans de 10 goluri, cred ca ar fi marcat de 11 ori! Si la un simplu antrenament e greu sa marchezi sase goluri, apoi la un meci oficial… Asta e, il felicit. Bravo lui! Nu sunt disperat sa castig titlul de golgheter al Ligii a 2-a. Am castigat acest titlu in 2008, atunci cand am promovat cu FC Brasov. Erau doua serii in Liga a 2-a, cu echipe mult mai bune ca acum, iar in acel sezon am iesit golgheter cu 24 de goluri. Nu am primit nici macar o felicitare de la FRF …„, a incheiat capitanul echipei OSK Sepsi.