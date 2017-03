Craiova s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe Dinamo la loviturile de departajare. Gheorghe Multescu s-a declarat suparat pe Baluta, care si-a lasat echipa in zece oameni, dar pe Screciu, jucatorul care a ratat un penalty, l-a iertat.



”Am rezistat cu pastile, am castigat, cuvintele sunt prea sarace. Baietii merita felicitati pentru ca au jucat cu inima, cu sufletul si cu crampe, au fost extraordinari. Un meci interzis cardiacilor, dar e bine ca am castigat, mai ales ca am jucat in 10.

Ma bucur ca am spart gheata din penalty, vom marca si din actiune.

Sunt suparat pe Baluta, am si vorbit cu el. I-am spus, esti dator de doua ori. In primul rand, pentru ca n-ai jucat bine, in al doilea rand, pentru ca ai luat rosu. Te astept sambata sa te revansezi.

Pe Screciu nu sunt suparat ca a ratat, e vina mea. El s-a propus sa execute, eu am fost de acord. Ivan nu a vrut sa bata printre primii, pentru ca avea crampe, asa ca s-a propus Screciu. A fost prea mult pentru el.

Cat despre Calancea, el loveste foarte bine mingea. Este unul dintre cei mai tehnici portari. Ar fi perfect pentru Barcelona, ca ei construiesc de la portar”, a declarat Gheorghe Multescu, potrivit Digi Sport.