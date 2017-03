Gheorghe Hagi a vorbit intr-o conferinta de presa premergatoare partidei din Cupa Romaniei, ce se va disputa joi, impotriva Astrei Giurgiu si a atacat decizia organizarii acestei competitii in aceasta perioada. Tehnicianul este de parere ca era benefic un amical al echipei nationale, in defavoarea meciurilor din competitiile interne.

”Eu zic ca era mai bine ca echipa nationala sa joace un amical, acum, miercuri, nu sa jucam noi Cupe… Cupa aveam timp sa o jucam in mai sau peste o saptamana.

Cand mi-au zis ca joaca Spania cu Franta… am zis, pai, noi, de ce nu jucam? Noi jucam Cupa. Cupa puteam s-o jucam saptamana cealalta, miercuri, acum sa joace nationala, sa foloseasca toti jucatorii tineri.

Sau, in iarna, sa te duci in pregatire cu tot lotul. Sunt cele mai bune perioade, in care trebuie sa faci, nu sa existe echipe care sa refuze sa dea jucatorii la lot. Cand muncesti pentru Romania, nimeni nu trebuie sa uite ca am fost la Mondiale si Europene, zece ani a fost acolo”, a declarat Gheorghe Hagi, potrivit Digi Sport.