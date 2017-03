Marin Duna, „secundul” lui Gheorghe Multescu la CS „U” Craiova, a vorbit despre calificarea echipei in semifinalele Cupei Romaniei, in dauna lui Dinamo, 6-5, dupa loviturile de departajare, in exclusivitate pentru Sport Total FM.



„Este meritul baietilor si ei merita toate laudele. Baietii s-au daruit pana la ultima picatura de energie. Chiar daca pierdeam, nu aveam ce sa le reprosam. Iata ca fotbalul te rasplateste daca il respecti!

Suntem o echipa ofensiva si chiar daca jucam in inferioritate, cum a fost cazul din sferturile Cupei, nu stim decat sa atacam. Si s-a vazut ca am atacat si ne-am creat ocazii desi aveam un om in minus.

Calancea a vrut sa bata, ca toti ceilalti, si noi nu ne-am opus. El stie sa bata, nu se timoreaza, e un portar care stie sa loveasca balonul. Eu stiu cum e la punctul cu var, ca am transformat multe, dar am si ratat. Jucatorii trebuie lasati sa bata daca ei o cer.

Urmeaza CFR-ul, o echipa ranita, in play-off-ul campionatului, dar nu va fi usor. Vom juca sa castigam, asa cum am facut-o mereu si vom ce va iesi”, a declarat Duna, in cadrul emisunii „Fluier final”