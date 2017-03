Ion Craciunescu a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre greselile de arbitraj ale lui Ovidiu Hategan in cadrul partidei din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dintre Craiova si Dinamo.

„Eu cred ca atunci cand vezi asemenea lucruri te poti gandi la orice. Stai la cativa metri incat e imposibil sa nu vezi acele incorectitudini. Poate nu vrea el sa dea. Ce, e prima data cand face asta?

Daca se califica Dinamo… Doamne fereste! Sa isi piarda oamenii rabdarea…”

Despre arbitrajul video: „In arbitraj trebuie sa fie o echitate. De exemplu, noi am putut sa vedem ca un jucator aflat in ofsaid a putut inscrie un gol, dar ce facem cu un jucator care nu se afla in ofsaid si inscrie sau arbitrul opreste faza? Cine poate sa ceara ajutorul arbitrajului video, pentru mine este o mare dilema. „, a declarat Ion Craciunescu, in cadrul emisiunii „Executii in direct”.