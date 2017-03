Ilie Balaci a jucat in cariera lui atat pentru Craiova, cat si pentru Dinamo. Cele doua echipe s-au intalnit in sferturile Cupei Romaniei, la Severin, iar castig de cauza a avut echipa olteana, dupa executarea loviturilor de departajare. Fostul mare fotbalist roman a intervenit la Sport Total FM pentru a vorbi despre acest meci.



„Un meci cu de toate si as vrea sa vad mai des astfel de partide. Chiar si suporteri au fost in tribune.

Mi-a placut Craiova, o echipa ofensiva. Cred ca daca mai aduc 3-4 jucatori valorosi poate sa emita pretentii si mai mari in campionatul nostru.

Dar echipa asta a Craiovei mai are potential, sunt cativa jucatori foarte valorosi, Bancu, Ivan, Screciu etc. Daca ma intrebati de straini, nu am vazut niciodata un strain care sa iasa in evidenta … Nu am inteles ce cauta Jazvic pe acel post. Popov joaca un meci, trei le sta, Zlatinski intra greu uin meci etc.

La Craiova trebuie sa revina oamenii la stadion, la ala nou. Odata ce oamenii au venit atunci putem spune ca la Craiova exista o echipa puternica.„, a spus fostul component al „Craiovei Maxima”.

Ilie Balaci a vorbit si despre nationala Romaniei, sub comanda neamtului Daum: „Prea multe promisiuni, prea multe discutii la inceput, selectionerul nu stie nici la ora asta de ce are nevoie. In conditiile astea, ce sa alegi? Cu Polonia cred o sa joace alt sistem, vom vedea 8 fundasi nu 5! Noi vrem o echipa nationala care sa ne bucure. Dupa mine, Sapunaru si Tamas nu au de ce sa lipseasca din nationala.

Iar despre copiii aia de la U-21, nu cred ca s-au imbatat, cred ca s-a facut prea mare tam-tam.„.