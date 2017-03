Dinu Todoran, antrenorul formatiei FC Voluntari, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, obtinuta la Mioveni.

Tehnicianul a marturisit ca nu ii este greu sa ii motiveze pe jucatorii experimentati, pentru ca acestia joaca din pasiune si chiar ii ajuta pe cei tineri cu sfaturi.

„Am intalnit o echipa foarte buna, care o eliminase pe Steaua, dar ne-am pregatit foarte bine si cea mai importanta a fost calificarea in semifinale. Este un meci nu chiar reusit al nostru. Ne bucuram ca am reusit calificarea.

Florin Cernat este unul dintre cei mai profesionisti jucatori, care se antreneaza la maximum. Mie imi pare rau ca nu il am la 20 de ani pe Cernat. Daca era un om care nu-si vedea de treaba, caruia nu-i placea fotbalul, nu mai juca la nivelul asta.

Totul depinde de forma jucatorilor, de cat isi doresc sa mai joace. Joaca pentru ca au pasiune pentru fotbal. Ce e cel mai important, este ca jucatorii tineri au de invatat de la ei.”

In ceea ce priveste urmatorul meci din Liga I, Todoran a declarat ca vor aparea schimbari in primul 11 in partida cu Gaz Metan Medias, care este, spune el, cea mai buna echipa din play-out. Pentru ilfoveni, obiectivul este clasarea in primele trei locuri.

„Cu siguranta o sa apara alti jucatori in teren. Au depus mult efort. La Gaz Metan Medias sunt jucatori senzationali, cu un antrenor foarte bun. Putem spune ca e cea mai buna echipa din play-out, dar se joaca pentru ca sunt multe puncte puse in joc.

Obiectivul este o clasare cat mai sus, in primele trei locuri.”, a declarat Dinu Todoran, in cadrul emisiunii „Morning Sport”.