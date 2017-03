CSM Bucuresti l-a adus consultant tehnic pe antrenorul Suediei din urma cu doua cicluri olimpice!

CSM Bucuresti si-a asigurat titlul intern inaintea ultimei etape in Liga Nationala, iar in Liga Campionilor s-a calificat in sferturile de finala, fara a avea insa un joc convingator. Din acest motiv, conducerea a decis sa numeasca un nou lider de banca tehnica, pe suedezul Per Johansson (47 ani), care a sosit in cursul acestei zile in capitala României si va antrena echipa in urmatoarele doua luni.



Primul meci oficial al tehnicianul va fi chiar in Liga Campionilor, in mansa tur a sferturilor de finala cu Ferencvaros Budapesta.

”Conducerea CSM Bucuresti a decis sa intareasca banca tehnica prin aducerea lui Per Johansson in calitate de Consultant Tehnic (castigator al medaliei de argint cu nationala Suediei – Campionatul European de Handbal Feminin 2010). Suedezul in varsta de 47 de ani va colabora cu actualii antrenori, Aurelian Rosca, Adrian Vasile si Linus Persson pana la sfarsitul acestui sezon”, se arata intr-un comunicat al CSM Bucuresti.

Per Johansson a fost selectionerul Suediei in urma cu doua cicluri olimpice. Cu Isabelle Gullden si Linnea Torstensson in echipa, antrenorul a cucerit medalia de argint la Campionatul European din 2010, dupa ce a invins in semifinale chiar nationala României (scor 25-23).

Si-a reziliat contractul cu Federatia Suedeza dupa Jocurile Olimpice de la Londra din 2012