CSM Bucuresti a castigat titlul de campioana pentru a treia oara consecutiv!

Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a primit la finalul partidei castigate cu CSM Bistrita, scor 34-27 (16-15), medaliile de campioana nationala, aceasta fiind a treia performanta consecutiva pentru formatia din Capitala.

Cu trei etape inainte de finalul sezonului 2015-2016, CSM Bucuresti are 57 de puncte in clasamentul Ligii Nationale, fata de cele 40 ale echipei de pe locul secund, Dunarea Braila, astfel ca titlul de campioana a poposit pentru a treia oara la formatia din Capitala, care este si detinatoarea Ligii Campionilor.

La finalul partidei cu CSM Bistrita, de miercuri, castigata cu scorul de 34-27 (16-15), pe teren s-a declansat bucuria, jucatoarele si antrenorii imbratisandu-se si felicitandu-se pentru performanta, in prezenta a peste 2.500 de fani. A urmat ceremonia de premiere, medaliile si tricourile de campioane fiind inmanate de oficiali ai FR Handbal.

CSM Bucuresti a mai castigat titlul national si in 2015 si 2016, intrand astfel in galeria echipelor cu cel putin trei trofee cucerite, adica Oltchim Ramnicu Valcea, care detine si recordul national (19 trofee), HC Zalau, stiinta Bacau, Universitatea Timisoara, precum si formatiile din Bucuresti, Rapid si stiinta.

Pentru CSM Bucuresti urmeaza un meci extrem de important, in sferturile Ligii Campionilor, programat in 7 aprilie, la Sala Polivalenta, cu FTC Budapesta. Returul va avea loc in 15 aprilie, pentru un loc in semifinalele Ligii Campionilor, care reprezinta obiectivul campioanei Romaniei.

Prin castigarea unui nou titlu, CSM si-a asigurat prezenta, din nou, in sezonul viitor din grupele Ligii Campionilor.

