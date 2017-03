Cosmin Contra a vorbit dupa ce a ratat calificarea in semifinalele Cupei Romaniei in favoarea Craiovei, care s-a impus la loviturile de departajare. Tehnicianul s-a declarat dezamagit de faptul ca echipa sa nu marcheaza, iar aceasta este principala problema, nu faptul ca nu s-a calificat mai departe.

„Au contat absenstele din lot, mai ales dupa ce s-a intamplat a doua repriza. Prima repriza a fost buna, ne-am creat ocazii de gol, nu stiu ce s-a intamplat. Dupa eliminarea lui Baluta nu stiu ce s-a intamplat, nu am stiut sa avem poseesie, sa profitam si s-a schimbat tot. Nu ma deranjeaza ca nu ne-am calificat, ca s-a calificat echipa mai buna. Ma deranjeaza lipsa de dorinta, de ambitie, care au lipsit in a doua repriza, relaxarea pe care au avut-o.

La penalty-uri e vorba de noroc si de data asta norocul a fost de partea Craiovei. Ma ingrijoreaza ca Dinamo nu marcheaza si am lucrat toata saptamana asta. Din pacate, nu se vede si in meciuri. De trei meciuri nu am dat gol. Nu ma deranjeaza ca au ratat penalty-urile, ma deranjeaza ca am ajuns acolo. Nu trebuia sa ajungem la 11 metri. Trebuia sa obtinem victoria inainte. Patrick trebuie sa inteleaga ca nu poate sa pacaleasca fotbalul la infinit. Sansele vin, dar se opresc la un moment dat”, a declarat Cosmin Contra, potrivit Dolce Sport.