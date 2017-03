Andrei Ivan a calificat-o pe Craiova in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a transformat penalty-ul decisiv. Fotbalistul a recunoscut ca ar trebui sa fie mai responsabil si spera sa marcheze in meciul in play-off, contra CFR-ului.

„Suntem foarte bucurosi pentru acest rezultat. Dupa ce am luat „rosu”, ne-am motivat si am reusit sa castigam. Nu stiu ce se intampla in fata portii. Trebuie sa fim mai responsabili, mai ales eu, si sper sa marchez in meciul cu CFR.

La titlu, va fi foarte greu sa speram. Sunt echipe puternice. Vreau sa ajungem in finala Cupei, indiferent de echipa. Am venit de la nationala cu un moral bun si mi-am dat viata pe teren pentru echipa. Noi trebuia sa fim la echipa nationala. Ne pare rau ca nu am castigat cu Danemarca”, a declarat Ivan, potrivit Digi Sport.