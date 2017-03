Adrian Mutu nu este suparat pe jucatorii dinamovisti, dupa ce au pierdut calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, ci este incantat de prestatia acestora, marturisind ca nu are ce sa le reproseze.

„Nu ne avantajeaza prea mult aceste prelungiri, va fi oboseala, in derby, ne asteapta un meci la fel de aprig. Sper sa se odihneasca si sa gaseasca resursele necesare. Mai avem campionatul si Cupa Ligii.

Le-am spus „capul sus” la vestiar. Nu ai ce sa le reprosezi. Mi-as dori mereu sa vad astfel de meciuri la noi in tara. In problemele de arbitraj nu vreau sa intru. E treaba lui Cosmin sa vorbeasca cu baietii sa vada ce n-a mers in superioritate numerica.

Am strans din dinti la toate penalty-urile. Mi-a parut rau pentru ei. Ar putea sa ii afecteze. Cosmin nu e suparat pe Patrick. Depinde de barbatia lor faptul ca au ales sa execute penalty-urile”, a declarat Adrian Mutu, potrivit Digi Sport.