Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Miami, unde o va intalni pe Johanna Konta, miercuri, de la ora 20:00.

Sportiva romanca a marturisit ca adversara sa, aflata pe locul 11 WTA, este o jucatoare buna, aflata intr-o forma extraordinara, dar promite ca va face tot posibilul sa o invinga, pentru a se califica in semifinalele competitiei.

„Cred ca am condus foarte mult acolo si am pierdut meciul, insa va fi o noua partida. Este o jucatoare foarte buna, are o forma extraordinara acum, joaca in top 10, a ajuns si ea. A avut rezultate foarte bune, insa va fi un meci bun din punctul meu de vedere si o sa dau tot ce pot ca sa castig”, a declarat Simona Halep, potrivit Digi Sport.