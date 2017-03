Kylian Mbappe a pornit in forta in cel mai tare amical al anului, cu o ocazie uriasa in minutul 5. Ibericii s-au impus pana la urma si nationala „Cocosului Galic” ramane fara victorie in fata Spaniei de 6 partide. La final, noua senzatie a fotbalului francez a spus ca nu este pregatit pentru un transfer la Real Madrid.

Dupa un moment de reculegere tinut in memoria lui Raymond Kopa, prima ocazie a meciului i-a apartinut lui Kylian Mbappe, noua senzatie a fotbalului francez. Atacantul lui AS Monaco a incercat o deviere, dar nu l-a pacalit pe De Gea, care a reusit sa scoata mingea cu piciorul.

Kylian Mbappe Lottin este una dintre principalele tinte pentru Real Madrid, iar transferul atacantului in varsta de 18 ani pe Santiago Bernabeu ar urma sa aiba loc in vara. ”Real Madrid este un club la care ajung doar fotbalistii aflati in varful carierei.

Eu nu sunt, mai am de muncit la Monaco. Voi incerca sa evoluez treptat si pentru asta e nevoie sa inscriu din ce in ce mai des si sa castig trofee cu echipa mea”, a spus Kylian Mbappe, noua senzatie a fotbalului francez.

in acest sezon, pustiul sosit la Monaco de la varsta de 14 ani a jucat 32 de meciuri si a marcat 19 goluri, in toate competitiile. A inscris pentru gruparea din Principat si in cele doua partide cu Manchester City, din optimile Ligii Campionilor.

Aflat la a doua stagiune in prima echipa la Monaco, Mbappe are 20 de goluri in 46 de partide pentru gruparea din Principat.

Cotidianul madrilen As i-a dedicat coperta noului atacant-minune al Frantei. Mbappe este comparat deja in Franta cu Thierry Henry dupa ce a inceput sezonul cu o cota de 250.000 de euro, pe site-ul transfermarkt.de, iar Monaco ar fi refuzat recent o oferta de 110 milioane de euro, de la Manchester United, pentru el.

Fostul international francez Robert Pires l-a sfatuit pe noul atacant-minune al lui AS Monaco sa nu plece in capitala Spaniei. ”Cel mai important lucru pentru el este sa ramana la Monaco cel putin inca doua sezoane, pentru ca este tanar si trebuie sa joace.

Nu trebuie sa mearga la Real Madrid, care e unul dintre cele mai mari cluburi din lume, insa unde este multa presiune. Monaco este echipa perfecta pentru Mbappe”, a declarat si Pires (43 de ani).

