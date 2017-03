Marius Sumudica a vorbit despre un posibil mandat al sau ca selectioner al echipei nationale, marturisind ca sunt alti antrenori care, spune el, ar merita sa antreneze prima reprezentativa.

Tehnicianul Astrei a dezvaluit numele antrenorului pe care il considera potrivit pentru echipa nationala a Romaniei. Sumudica este de parere ca ar trebui sa se depuna eforturi in aducerea lui Cosmin Olaroiu pe banca tricolorilor.

„Sunt alti antrenori inaintea mea care ar merita sa fie la echipa nationala. Sunt altii mult mai titrati decat mine. Deocamdata nu cred ca am valoarea necesara in a conduce echipa nationala. in viitor, peste cativa ani, poate o sa-mi fac si eu loc. Depinde daca voi reusi sa fac performanta la Astra. Oricum, nu stiu daca alti selectioneri ar fi lucrat in conditiile in care am lucrat eu si nu stiu daca reuseau ce am reusit eu.

Pentru mine, Cosmin Olaroiu este un antrenor foarte bun si cred ca ar merita sa fie selectionerul Romaniei. Eu as face orice sa-l conving pe Olaroiu” , a declarat Marius Sumudica, potrivit Dolce Sport.