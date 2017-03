Marius Croitoru, capitanul formatiei Poli Timisoara, nu a vrut sa execute lovitura de departajare in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, marturisind dupa meci, ca s-a rugat sa nu ii vina randul. Acesta si-a promis ca nu va mai executa penalty-uri dupa ce a ratat in Ghencea, in urma cu 12 ani.

„Nu suntem noi cei mai mari fotbalisti, nici cei mai buni, dar cat timp jucam cu sufletul, suntem apreciati. Daca ne implicam si avem atitudine, putem castiga in fata oricarei echipe.

Eu am ratat acum vreo 12 ani in Ghencea, iar de atunci am promis ca nu voi mai executa penalty-uri. Daca se ajungea la mine si trebuia sa execut, inchideam ochii si dadeam, dar m-am rugat sa nu imi vina randul. Acest parcurs pe care-l avem i se datoreaza lui Ionut Popa. Cand altii nu mai aveau incredere in noi, el ne-a vazut cu alti ochi si uitati ca vin si rezultatele” , a declarat Marius Croitoru, potrivit Dolce Sport.

„Croitoru mi-a spus ca nu bate penalty, asa ca i-am lasat pe altii sa execute care si-au asumat responsabilitatea” , a spus Ionut Popa.