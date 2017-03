Laura Badea-Carlescu: „Dupa 12 ani la COSR revin la scrima, alaturi de care mi-a fost inima mereu”

Laura Badea-Carlescu l-a invins categoric, 32-18 voturi, pe Marius Florea, in disputa pentru presedintia Federatiei Romane de Scrima. Eveniment la care au participat ca invitati ai presedintelui de onoare Ana Pascu, Marius Dunca, ministrul Tineretului si Sportului, Mihai Covaliu, presedinte al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Nicu Daniel, director in cadrul MTS. Dupa stralucitul succes obtinut de multipla medaliata cu aur olimpic, mondial si european am rugat-o sa ne imparteasca primele opinii la cald. „E o victorie frumoasa, obtinuta corect, pentru care tin sa le multumesc tuturor reprezentantilor structurilor cu drept de vot din teritoriu (au fost 51, dar unul dintre ei a completat gresit buletinul, ce avea sa fie anulat). Cred ca experienta celor 12 ani si jumatate petrecuti la Comitetul Olimpic a contat in alegerea lor, dar sper ca si-au amintit si de rezultatele mele ca floretista. Am lucrat la COSR, unde m-am format ca om, cu oameni minunati, desi mi-a fost greu sa ajung intr-un birou dupa atata timp petrecut pe plansele scrimei. Anul trecut nu ma gandeam sa candidez, dar ulterior m-am razgandit si am facut bine. M-a mobilizat, in buna masura, si indemnul lui Mark Twain care spunea ca <dupa 20 de ani sa nu-ti para rau de lucrurile pe care nu le-ai facut> Avem multe de facut impreuna pentru ca scrima sa-si pastreze pozitia pe care o are in lume dupa aurul de la Rio obtinut de echipa feminina de spada. Cu doua dintre ele, Ana Maria Branza Popescu si Loredana Dinu, voi luca din postura de membre ale Comitetului Executiv. Important va fi sa alcatuim o echipa puternica, sa ramanem o familie, sa marim numarul centrelor nationale pentru juniori si sa imbunatatim colaborarea cu administratiile locale si cluburile din tara. Contracandidatul meu este un excelent arbitru international de sabie, a fost un bun secretar general de federatie in mandatul lui Mihai Covaliu. Prefer, totusi, sa lucrez in aceasta din urma postura cu Mihai Chiculita, fostul antrenor al actualului presedinte al COSR.” In afara celor doua spadasine, care au primit cele mai multe voturi, 43, Ana, 36, Loredana, vor mai face parte din Comitetul Executiv fosta floretista Ioana Ionescu, 25 voturi, antrenorul lotului national de sabie, Florin Zalomir, tot 25, antrenorul Petrica Ungureanu, 17, secretarul general, antrenorul federal si contabilul sef.

Mihai Covaliu a completat: „Nu-i va fi usor Laurei la conducerea federatiiei. O voi sprijini cu tot ceea ce pot. Nu-i pot da sfaturi, dar sper ca va tine cont de proiectele aflate in derulare, care asigura continuitatea in scrima. Sunt convins ca stie ce are de facut pentru a dovedi calitatile sale manageriale si, cand va crede de cuviinta, va apela la sprijinul si experienta doamnei Ana Pascu. Avem nevoie de toti oamenii de valoare care pot contribui la dezvoltarea scrimei romanesti.”