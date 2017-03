ACS Poli Timisoara a eliminat-o pe CFR Cluj din Cupa Romaniei, dupa ce a invins la loviturile de departajare, dar tehnicianul banatenilor nu este prea incantat de aceasta calificare.

„Eu nu m-am uitat la loviturile de departajare, Neaga imi spunea ce se intampla. La ultima lovitura am si plecat, n-am mai rezistat. CFR Cluj este o echipa buna, dar cred ca daca nu era eliminat Seroni, ii bateam in timpul regulamentar. Ne-am calificat, dar sunt puțin suparat, pentru ca mai jucam cel putin doua meciuri in plus. Si asa noi aveam un program incarcat” , a declarat Ionut Popa.

Jucatorii din subordinea lui Ionut Popa s-au declarat incantati de faptul ca au reusit sa aiba ocazii chiar si aflati in inferioritate numerica si de faptul ca au reusit sa nu incaseze gol in timpul regulamentar al partidei.

„A fost un meci foarte greu pentru noi, dar am demonstrat ca suntem o echipa puternica si ne putem lupta cu oricine. Am dovedit in aceasta seara ca ne putem apara foarte bine, chiar daca am jucat foarte mult timp in inferioritate numerica. Am avut si noi ocaziile noastre, iar la loviturile de departajare se poate intampla orice” , a spus George Neagu.

„Am jucat vreo 70 de minute in inferioritate numerica, CFR Cluj ne-a dominat, dar nu a avut ocazii foarte clare. Nu putem sa facem prea multe schimbari. Mi-am propus inainte de penalty-uri sa nu plec inainte, sa raman pe picioare si se pare ca am fost inspirat” , a declarat Curileac, potrivit Dolce Sport.